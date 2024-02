Beppe Iachini è stato scelto come nuovo allenatore del Bari dopo l’esonero di Pasquale Marino. Il club pugliese ha raggiunto un accordo per un contratto di un anno e mezzo con l’ex allenatore di Parma e Fiorentina. Attualmente, Iachini è in viaggio verso la città insieme al suo staff, e si prevede che l’annuncio ufficiale arrivi presto, come riportato dalla redazione di Sky Sport. Simone Pavan sarà il suo vice. Fabio Cannavaro, che era uno dei candidati per il ruolo, non è stato scelto.