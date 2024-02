L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ultima partita del Napoli ovvero quella al Maradona contro il Verona. Secondo il quotidiano sono stati i cambi di Mazzarri ovvero Mazzocchi, Lindstrom, Ngonge a permettere al Napoli di conquistare i tre punti. Mazzarri ha invertito le posizioni di Lindstrom e Kvaratskhelia, trovando la chiave per il successo. I nuovi hanno confezionato entrambe le reti, anche se non sono finiti nel tabellino dei marcatori. Ma nel gol del pari sono stati tutti e tre fondamentali: l’intuizione di Mazzocchi, che ha trovato il corridoio giusto per Lindstrom; la qualità del danese, con il dribbling a rientrare e l’assist rasoterra; e poi la cattiveria agonista di Ngonge, arrivato come un fulmine su quel pallone. Niente gol dell’ex, perchè per le statistiche è autorete di Dawidowicz, ma il boato del Maradona era per Ngonge e gli eroi di quella giocata.