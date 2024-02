Del Piero: “Gestione Zielinski? Al suo posto me la sarei presa. Il Napoli non andrà lontano in Champions”

L’ex attaccante Alessandro Del Piero ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Calcio Club soffermandosi sulla gestione in casa Napoli di Piotr Zielinski e sul percorso della squadra azzurra in Champions:

Queste le sue parole: “Gestione Zielinski? Al suo posto me la sarei presa, dal punto di vista del giocatore è ovvio che non sei contento. Giustificazione tecnica? È ovvio che lo giustifichi così, poi magari dura una giornata sola e tutto si riappacifica dopo, come mi auguro possa accadere. C’è il campionato, io non credo che il Napoli vada molto lontano in Champions, quindi deve puntare ad arrivare quarto e non è così scontato. Zielinski è uno dei giocatori più sottovalutati del nostro campionato”.