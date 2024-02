CorSera – Grande prestazione di Folorunsho che domina su Cajuste

Nell’edizione odierna del Corriere della Sera si mette in luce la prestazione di Michael Folorunsho, centrocampista dell’Hellas Verona di proprietà del Napoli, durante la partita di ieri al Maradona. La sua performance è stata tale da suscitare qualche dubbio sulla decisione estiva di mandarlo in prestito per fare spazio al mediano arrivato dal Reims.

Il ritorno al 4-3-3, che è stato poi rivisto nella ripresa della partita, ha coinciso con il ritorno al gol, ma anche con una difesa più vulnerabile e un centrocampo in alcuni momenti poco equilibrato. Il confronto tra Folorunsho e Cajuste ha evidenziato una netta differenza a favore del primo, con Folorunsho che è stato descritto come un gigante in confronto a Cajuste.

Nonostante ci siano stati momenti di sofferenza, questi tre punti nel cammino dell’Hellas Verona offrono ancora una speranza per il futuro.