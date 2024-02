TMW – Ecco a voi la programmazione delle partite del 5 febbraio

La giornata di lunedì 5 febbraio 2024 segna la conclusione del lungo fine settimana di partite nei campionati di calcio, inclusa la programmazione televisiva dedicata alle partite. La Serie A vede l’ultima sfida della 23ª giornata tra Roma e Cagliari all’Olimpico, mentre la Serie C presenta il match trasmesso in chiaro tra Trento e Fiorenzuola.

Ma non è tutto: gli appassionati possono godersi anche gli incontri dei tornei internazionali come la Premier League e la Liga, mentre la Bundesliga femminile offre ulteriori opportunità di calcio per gli amanti dello sport. Ecco la programmazione delle partite:

19.30 Bayern-Friburgo (Bundesliga femminile) – DAZN

20.30 Trento-Fiorenzuola (Serie C) – RAI SPORT e SKY SPORT (canale 254)

20.45 Roma-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Brentford-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT ARENA

21.00 Rayo Vallecano-Siviglia (Liga) – DAZN