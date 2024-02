Carlo Alvino in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione Zielinski.

Ecco quanto detto dal giornalista: “Sulla questione Zielinski non credo ci sia alcuna forma di vendetta per il mancato rinnovo. Il Napoli ha deciso di farlo fuori dalla lista Champions, sarebbe stato così se la decisione fosse ricaduta per la Serie A”.