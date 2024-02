Lutto nel calcio: è scomparso in queste ore Kurt Hamrin, ex attaccante, tra le altre, di Fiorentina, Napoli, Juventus e Milan.

Lo svedese vicecampione del mondo nel 1958 ha giocato per ben 9 anni nella Fiorentina, per poi passare alla Juventus prima del prestito a Padova; si è poi trasferito al Milan ed ha chiuso la sua esperienza in Italia con due anni tra le file dei giocatori del Napoli, tornando poi in patria all’AIK Stoccolma.