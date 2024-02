Mazzarri a Dazn: “Sono orgoglioso della reazione. Rigore? Il Var poteva intervenire. A San Siro per vincere? Alla fine tireremo le somme”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei partenopei sull’Hellas Verona.

“Prima finale vinta? Quando si fa fatica c’è più gusto. Sarebbe stato meglio segnare subito, per noi in panchina è stata una sofferenza (sorride, ndr). Quanto è orgoglioso della reazione? Abbiamo fatto la partita con tante occasioni e possesso e ci siamo trovati in svantaggio. Qualcuno avrebbe mollato, ma ci abbiamo creduto e abbiamo cercato di vincere. La svolta che ho sempre voluto dalle mie squadre, anche quando sembrano partite stregate. Per lei su Kvara c’era rigore? In quel momento giocavamo benissimo, se con quest’episodio avessimo sbloccato la partita avresti fatto meglio. L’arbitro può capitare che non lo veda, ma il Var poteva intervenire”.

“Testa e gambe? Stiamo crescendo come condizione, qualcuno è più indietro ma in generale stiamo migliorando. Kvara dopo il gol si è riacceso. Quando abbiamo pareggiato si è visto che stavamo tutti bene. Quando siamo andati sotto sembravamo più stanchi. Sono d’accordo, anche i cambi hanno dato linfa e ci hanno aiutato a ribaltare il risultato. Dove colloca Kvaratskhelia? Lo ha già dimostrato l’anno scorso. Nel calcio italiano uno come lui viene limitato tanto, quindi ha fatto più fatica. Ma si vede che ha una classe immensa, molte volte faremo così perché altrimenti farà meno”.

“Zielinski? Finché hanno un contratto i giocatori devono onorare la maglia. Contro la Lazio ha giocato bene, poi vedo agli allenamenti e se starà in buono stato non ci saranno problemi a schierarlo. Bisogna fare delle scelte, bisogna pensare a chi sarà il futuro del Napoli. Lindstrom? Viene da un campionato straniero, deve adattarsi ed ha un ruolo non definito. Quando l’ho schierato esterno ha fatto bene, bisogna capire dove si trova più a suo agio. Se riusciremo a creare qualcosa di diverso avrà più spazio. A San Siro per vincere? Dobbiamo pensare che davanti abbiamo solo finali, alla fine tireremo le somme. I ragazzi dovranno far squadra, poi si vedrà”.