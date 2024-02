Ngonge a Dazn: “Il gol è un’emozione incredibile. I 3 punti sono pesanti. Darò tutto per questa squadra”

Cyrill Ngonge, calciatore del Napoli e autore del gol dell’1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della vittoria degli azzurri sull’Hellas Verona.

“È difficile descrivere, sono emozioni incredibili. Segnare il primo gol in questo stadio è incredibile Volevamo vincere di gruppo, stavamo giocando bene, ci mancava solo il gol. Sono entrato con la voglia di cambiare la partita e l’abbiamo fatto insieme. Quanto pesa questa vittoria? Oggi era dura contro un bel Verona, non è stata la più bella ma questi 3 punti sono molto pesanti. I nuovi portano positività? Cercherò di aggiungere qualcosa, è un gruppo magnifico. Cercherò di dare tutto per questa squadra”.