Ammonizione pesante in casa Milan in vista della sfida di settimana prossima tra i rossoneri e il Napoli di Walter Mazzarri. Nel corso del secondo tempo della sfida tra la squadra di Stefano Pioli e il Frosinone è stato ammonito l’olandese Tijani Reijnders. Il calciatore ex Az Alkmaar era diffidato e per questo motivo settimana prossima nella sfida di San Siro non ci sarà.