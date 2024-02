CorrSport – Il Napoli ritrova Simeone e Kvara nel tridente d’attacco

Il Napoli sfiderà il Verona alle 15 al Maradona.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attacco dovrebbe essere completato da Simeone e Kvara, al ritorno dopo la squalifica(il Cholito espulso in Supercoppa mentre Kvara era stato squalificato per somma di ammonizioni), oltre al solito Politano fresco di rinnovo: “Non ci saranno grossi dubbi in attacco, forse una rapida rifl essione sul nove, ma Simeone è ormai diventato un riferimento – in attesa di Osimhen – e si prenota per una maglia da titolare dopo aver vissuto LazioNapoli dalla tribuna. Era a fargli compagnia anche Kvaratskhelia, il Napoli ha avvertito la duplice assenza, a loro si unirà Politano per ricomporre un tridente che all’Olimpico è mancato in tutti i sensi. Il Napoli dovrà ritrovare il gol e quella fame offensiva che a tratti latita”.