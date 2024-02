Napoli-Verona, gli azzurri primeggiano! I dati

“Si torna a giocare tra le mura del Maradona”, scrive il Napoli sui propri canali social. Alla vigilia della sfida contro il Verona, i ragazzi di Mazzarri sono i favoriti per la vittoria. Non solo, anche i precedenti sono dalla parte degli azzurri: tra le mura amiche, sono 12 le vittorie contro una sola degli scaligeri. Parità nei pareggi: 5 a 5. L’ultima vittoria del Napoli risale alla stagione 2019/2020. Il San Paolo/Maradona è un tabù per il Verona: la vittoria non arriva dal 1982/1983. I padroni di casa godono del primato anche nei gol, 41 con una media di 2,3 reti a partita. Gli ospiti hanno segnato soltanto 9 volte, con una media di 0,5 gol a partita.