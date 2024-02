Il Mattino – Zielinski non ci sarà col Verona. I motivi

Nell’edizione odierna, Il Mattino analizza la difficile situazione che vede contrapporsi Piotr Zielinski e la società. Il quotidiano afferma che è anche colpa del centrocampista, che non sta convincendo lo staff tecnico di Mazzarri per il suo modo di allenarsi e il le prestazioni in campo. Probabilmente a causa delle distrazioni. “Uno, insomma, che dal punto di vista del Napoli, ha iniziato a tirare i remi in barca e su cui non si può fare affidamento”, si legge sulle colonne del quotidiano. Così, le scelte sono dovute anche ai rifiuti dei rinnovi proposti. Il suo affaticamento muscolare comincia a risultare una farsa. D’altronde, anche in Supercoppa era stato messo da parte per poi essere reinserito con la Lazio per la totale emergenza. Questa la posizione del quotidiano napoletano.