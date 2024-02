Il Mattino – L’acquisto di Ngonge è il trasferimento più costoso di gennaio: le cifre

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, durante questa finestra di calciomercato invernale, ha messo a segno il colpo più costoso dell’intera sessione in Serie A: parliamo di Cyril Ngonge.

L’edizione odierna de Il Mattino fa luce sui dettagli dell’operazione di mercato e del record battuto dal club campano: “Il Verona prima ha messo in vetrina i suoi prodotti migliori e poi ha battuto cassa a gennaio. Nessun club ha ceduto così tanti calciatori nel mercato di riparazione e nessuno è stato capace di incassare da una sola cessione quanto ha fatto l’Hellas con Cyril Ngonge. L’attaccante belga 23 anni è passato al Napoli a titolo definitivo per oltre 18 milioni di euro (domani partirà dalla panchina proprio contro il Verona). Una cifra monstre se si considerano gli spiccioli investiti un po’ da tutti a gennaio, compresi anche i top club di A. Ngonge e non solo naturalmente. Ma la cessione del belga resta da record“.