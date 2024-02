Conte al Milan, incontro segreto con Ibrahimovic? Il CorSera fa chiarezza

Antonio Conte è lontano dai campi da quasi un anno, quando venne esonerato dal Tottenham. Negli ultimi mesi, Aurelio De Laurentiis gli aveva proposto il trasferimento al Napoli. Diversi i contatti e le offerte, tutte declinate per potersi dedicare alla propria famiglia. Il patron del Napoli non molla, voci di mercato insistono nell’affermare che potrebbe riprovarci questa estate. Non sarà facile: l’ex ct della Nazionale è conteso anche da Roma e Milan.

Stando agli ultimi rumours, pare che ci sarebbe stato un incontro tra Zlatan Ibrahimovic e Conte. Lo svedese avrebbe provato a convincerlo a trasferirsi al Milan. Il Corriere della Sera smentisce il retroscena, sottolineando che Ibra sarebbe infastidito dalle voci, dal momento che il loro ultimo incontro risale al 2016.