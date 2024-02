FOTO – Striscione a Napoli per contestare De Laurentiis

La prima metà della stagione post scudetto del Napoli è stata sicuramente deludente per i supporters azzurri. Infatti, la squadra, in questo momento si trova al nono posto, risultato impensabile all’inizio di questo campionato. Per i tifosi, il responsabile principale è Aurelio De Laurentiis, presidente del club campano. Infatti, nelle ultime ore, è comparso in città uno striscione di contestazione nei suoi confronti. Il patron azzurro viene attaccato in riferimento a delle parole dette dopo l’addio di Spalletti. Di seguito la foto.