Ag. Amione rivela: “Il Napoli era interessato, ma diamo priorità a chi lo vuole veramente”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Lorenzo De Santis, agente dell’ex Verona Bruno Amione:

“Amione è stato ceduto ieri al Santos Laguna. Abbiamo firmato ed ultimato gli ultimi documenti perché anche qui in Messico, come in Italia, c’è l’abitudine di ridursi sempre all’ultimo, ma siamo riusciti a fare tutto. Quando c’è un trasferimento internazionale ci vuole un po’ più di tempo, ma siamo pronti a cominciare questa nuova esperienza in Messico.”

Decisione last minute?

Il Verona avrebbe continuato volentieri col ragazzo, ne abbiamo parlato spesso col club, ma ci sono dei momenti in cui ti rendi conto che il giocatore ha bisogno di un cambio. Fino a metà dicembre aveva giocato con una certa continuità grazie anche ad un modulo a lui congeniale, poi è arrivata la convocazione dell’Under 23 dell’Argentina, ma il ragazzo non è partito perché il Verona ha deciso di non mandarlo e nel frattempo sono successe delle cose in società e il Verona ha anche deciso di cambiare modulo. Il mercato poi offre delle opportunità: Spagna, Turchia, Belgio, Grecia, ma nel momento in cui Amione ha deciso di fare un passo diverso, ha dato priorità ad una squadra che ha dimostrato grande volontà nel prenderlo. Il Messico è un campionato dove è facile poi approdare in MLS, in Brasile, ma è facile anche tornare in Europa per uno come Bruno che ha il passaporto italiano.“

Santos?

“Il Santos Laguna ha vinto 3 campionati negli ultimi 10 anni, si è rinnovato ed ha una tradizione importante sia a livello di tifosi che di squadra. Appartiene al gruppo Orlegi che ha diverse squadre sparse per il Mondo ed è una squadra che ha l’intenzione di classificarsi per la fase finale e poi cercare di giocarsi il torneo. E’ un campionato diverso dal nostro, spesso ci approdano giocatori argentini, ma è più globale e credo che un ragazzo giovane come Amione debba sperimentare. Poi, magari si riprenderà verso un altro campionato dopo questa esperienza.”

Napoli?

“Amione è stato vicino al Napoli, ma è stato chiacchierato anche da altre squadre italiane come il Torino, la Fiorentina, l’Udinese, il Sassuolo, ma nella scelta finale, il giocatore ha preferito dare priorità a chi lo voleva davvero. La differenza quindi è stata la formula con cui il giocatore veniva ceduto e al Santos Laguna è arrivato a titolo definitivo.”