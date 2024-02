Ufficiale – Hellas Verona scatenato sul mercato prima del Napoli: arrivano ben 3 giocatori nell’ultimo giorno di mercato

Giornata di ufficialità in casa Hellas Verona, con i gialloblù che domenica 4 febbraio devono affrontare al Maradona il Napoli di Mazzarri. Per la squadra di mister Baroni ci sono stati ben 3 nuovi acquisti in questa ultima giornata di mercato. Per l’ex calciatore del Napoli sono arrivati un esterno, una punta ed un difensore centrale, tutti dall’estero. In difesa acquistato il classe 2006 Andrej Popovic dal Partizan Belgrado, sulla fascia invece arriva il 2002 Stefan Mitrovic, sempre di origine serba, mentre in attacco dalla MLS arriva Swiderski.