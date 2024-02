Dopo l’ufficialità del passaggio dal Napoli al Cagliari in prestito secco per Gianluca Gaetano arriva anche il saluto del club azzurro. La società in cui il giovane di Cimitile è cresciuto ha voluto salutare il ragazzo, che resterà in Sardegna per i prossimi 6 mesi, prima di fare ritorno alla base. Nel video saluto per il numero 70 gli azzurri hanno poi scritto: “A presto, guagliò”. Di seguito il video postato dagli azzurri: