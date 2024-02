KKN – In cima alla lista dei desideri di ADL resta sempre Antonio Conte, alternativo a lui c’è Stefano Pioli

Il Napoli sarebbe alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, e come affermato da KKN in cima alla lista il sogno di ADL resta Antonio Conte. Il tecnico ex Juventus ed Inter non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro, e non ci sarà nessuna ufficialità prima di fine stagione. Sulle sue tracce anche il Milan, che molto probabilmente si separerà da Stefano Pioli al termine della stagione. Proprio dell’attuale tecnico rossonero ha parlato Valter De Maggio, secondo il giornalista dopo Conte sarebbe proprio l’ex Fiorentina un’alternativa per la panchina azzurra.