Gazzetta – Napoli, Mazzarri pensa al cambio modulo: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano Mazzarri ha intenzione di apportare alcune modifiche al modulo squadra e soprattutto al ruolo di Anguissa. Questo quanto evidenziato:

“Frank dovrà però calarsi in fretta nel nuovo sistema di gioco con cui Mazzarri ha rialzato il Napoli: nel 3-4-3 attuale, Anguissa giocherà accanto a Lobortka e dovrà imparare in fretta a buttarsi alle spalle della punta in fase offensiva, quasi ad altezza di Kvara e Politano. Per accompagnare la manovra, per legare i reparti, per permettere al Napoli di tornare a fare la voce grossa anche nell’area avversaria”.