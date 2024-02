CdM – Napoli, Gaetano verso l’addio? Le ultime sul suo trasferimento

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano ha fatto il punto sulla possibile cessione di Gianluca Gaetano. Sul centrocampista c’è l’interesse del Cagliari e del Granada, squadra che al momento vincerebbe il ballottaggio. Questo quanto evidenziato:

“Valutazioni in corso per il futuro di Gianluca Gaetano. Il Napoli vorrebbe tenerlo ma c’è il pressing di Cagliari e soprattutto del Granada. I contatti sono frequenti e Gaetano sarebbe disponibile a partire per la Spagna, dove ritroverebbe Callejon. Valutazioni in corso col mercato che chiude alle ore 20”.