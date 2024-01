Repubblica – Possibile cessione last minute per il Napoli? Le situazioni di Demme e Gaetano

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di una possibile cessione last minute per il Napoli. I due principali indiziati sono Diego Demme e Gianluca Gaetano, entrambi scesi in campo nel corso della partita Lazio-Napoli. Il tedesco potrebbe essere escluso dalla lista dei 25 previsti per il campionato, visto che il suo posto sarà rilevato dal nuovo acquisto Hamed Junior Traorè. Per Gaetano invece, c’è l’interesse di squadre come Cagliari e Salernitana, ma l’impressione è che alla fine possa restare.