Ssc Napoli, il report di allenamento del 31 gennaio. Torna Anguissa a Castel Volturno

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 31 gennaio. È tornato ad allenarsi André-Frank Zambo Anguissa, reduce dalla Coppa d’Africa. Prosegue il recupero degli infortunati Alex Meret, Mathias Olivera e Natan.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto. Olivera e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Anguissa è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo”.