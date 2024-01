Maffei critico: “Crollo Napoli? Non mi stupisce, la ragione è ben visibile”

Il giornalista Fabrizio Maffei è intervenuto a Radio Amore Campania per parlare della situazione che sta vivendo il Napoli.

Ecco le sue parole: “Napoli crollato? Chi è vecchio come me ha visto cose di questo genere, squadre che al vertice del calcio l’anno successivo sono crollate in maniera misera, il calcio è pieno di esempi di questo tipo. Non mi meraviglia affatto. Detto questo immaginavo che il cambio di allenatore potesse avere qualche tipo di ripercussione, evidentemente Spalletti sapeva tenere in mano lo spogliatoio, le tante anime, le tante personalità, che abbiamo capito è merce rara, nella valutazione di un tecnico ci dobbiamo basare anche sulla capacità di interpretazione psicologica che non tutti gli allenatori hanno. Quando io sento un allenatore che tratta i giocatori tutti allo stesso modo mi preoccupo. Ognuno ha il proprio carattere, la propria esigenza, la propria educazione, la propria famiglia, il proprio vissuto”.

Poi Maffei ha continuato: “Quanti allenatori pretendevano la copertura di un determinato ruolo, un difensore e il presidente gli comprava un esterno? Le cose purtroppo vanno programmate per tempo, non ci si può ridurre agli ultimi giorni di mercato, nemmeno al mese di mercato, l’operazione che ti interessa, perché la carenza del Napoli in difesa era ben nota, anche lontano dai riflettori dovevi impostare delle trattative che poi si vengono a concretizzare durante il periodo di mercato aperto. Le grandi società così fanno“.

Poi il giornalista ha concluso: “Il Napoli deve già pensare alla sostituzione di Osimhen e non può farlo a luglio, già oggi. Il Napoli è destinato a separarsi da Osimhen, ma grave sarebbe non rinnovare Kvara, io faccio i conti in casa mia, parlo di Roma e di Lazio, un giocatore come Kvara nella Roma guadagnerebbe 6-7 milioni l’anno, nella Lazio 4 come l’ingaggio più oneroso, ma lui prende 1. Però è dovere del Napoli mettersi a tavolino e risolvere la situazione perché un giocatore scontento può avere numeri straordinari ma se non ci sta con la testa non rende, è un discorso che pesa”.