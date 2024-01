L’allenamento del Napoli in vista del Verona: riecco Anguissa e anche Natan!

In giornata la squadra del Napoli ha svolto il suo regolare allenamento quotidiano, focalizzato sulla preparazione della partita contro l’Hellas Verona, valida come 23esima di campionato. Tra gli azzurri si rivede Zambo Anguissa, tornato dopo l’eliminazione del suo Camerun dalla Coppa d’Africa, ma anche Natan che sta recuperando dall’infortunio e ha svolto una parte di esercizio con la squadra. Ecco il report completo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto. Olivera e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Anguissa è rientrato dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo”.