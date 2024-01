L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione indisponibili in casa Napoli. Secondo il quotidiano Mazzarri può tirare un sospiro di sollievo, in quanto è pronto ad ritrovare quattro azzurri. Il consulto medico verrà dopo, in prossimità del Verona, però a Castel Volturno c’è il sole e quella brezza che dà sollievo. Kvaratskhelia c’è e lotta con gli altri, c’è Cajuste e c’è anche a Simeone che hanno scontato con lui la squalifica contro la Lazio ed aspettano che arrivi domenica. Oltre a loro si rivedrà anche Anguissa, rientrato dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa