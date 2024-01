Venerato: “Il Napoli pensa già al mercato estivo, vi spiego”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TG3 Campania riguardo al mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Un’ora di vertice tra De Laurentiis, Mazzarri e Meluso a Castelvolturno oggi: si è deciso di rinunciare a Nehuen Perez dell’Udinese e di confermare la permanenza di Ostigard. Il Napoli lavora però già per l’estate e segue Colpani del Monza, come confermato sia dall’entourage del calciatore che dal club azzurro. Il prestito di Zerbin può essere funzionale alla trattativa per giugno“.