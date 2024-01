Napoli, ecco gli impegni degli azzurri nel mese di febbraio

Il mese di febbraio del Napoli sarà molto duro. Infatti oltre ad affrontare gli impegni di campionato, gli azzurri affronteranno anche quelli internazionali con il Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League. Si comincia domenica 4, arriva il Verona al Maradona e si chiude il mese a Reggio Emilia con il match contro il Sassuolo, match valido per il recupero della 21esima giornata di Serie A, che venne rinviato per le gare di Supercoppa.

Ecco il calendario completo del mese di febbraio del Napoli:

Ventitreesima giornata: Napoli-Verona, domenica 4 febbraio 15:00

Ventiquattresima giornata: Milan-Napoli, domenica 11 febbraio 20:45

Andata ottavi di finale Champions League: Napoli-Barcellona, mercoledì 21 febbraio 21:00

Ventiseiesima giornata: Cagliari-Napoli, domenica 25 febbraio 15:00

Recupero ventunesima giornata: Sassuolo-Napoli, mercoledì 28 febbraio 18:00