Napoli, Dendoncker può farti anche da difensore

Il Napoli sembrava aver trovato finalmente un difensore grazie all’accordo con l’Udinese per Neuhen Perez, nella giornata di oggi però la trattativa è ufficialmente saltata. Senza il suo arrivo e la permanenza di Leo Ostigard, il Napoli adesso si trova al punto di partenza, ovvero senza un difensore in più su richiesta di Walter Mazzarri per andare ad operare nel reparto con più difficoltà in questa stagione. Per questo arrivati a questo punto, il Napoli sfrutterà le caratteristiche del nuovo arrivo Leander Dendoncker.

Infatti il nuovo numero 32 azzurro in passato ha ricoperto con circa 70 presenze il ruolo di centrale difensivo. Possiede il fisico adatto e un paio di piedi con i quali può aiutare in fase di costruzione. – L’edizione odierna de Il Mattino considera – dovrà lavorare sulla sua condizione atletica e sui movimenti, Mazzarri e il suo preparatore Pondrelli si daranno da fare per farlo stare sul pezzo. Il gigante belga e capitan Di Lorenzo potrebbero essere utilizzati come centrali per incrementare il reparto.