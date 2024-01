L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro prossimo del Napoli. Secondo il quotidiano per salvare una stagione, che definire rovinosa, ci sono due incroci: il primo in campionato, l’altro in Champions. Sono vie diverse e parallele, lastricate di danaro, in cui Walter Mazzarri dovrà provare a non smarrirsi. Una cinquantina di milioni li garantisce la qualificazione alla prossima Champions League. E’ possibile rimediare, perché sta tornando il Napoli dei titolarissimi e il calendario ha smesso di diventare un alibi. Questa Champions League che va vissuta a petto in fuori, andando ad affrontare il Barcellona con la consapevolezza del proprio talento e con uno sguardo agli States, che dal 15 giugno al 13 luglio 2025 ospiterà la prima edizione del nuovo Mondiale per club. E per arrivare tra quelle 32, che staccheranno un assegnino da cento milioni, bisognerà eliminare il Barça, battendolo almeno una volta e pareggiare l’altra. E poi, cogliere un altro successo nei quarti