Tmw – Arriva Angeliño per la Roma, i dettagli

José Ángel Esmorís Tasende, conosciuto più comunemente come Angeliño, si prepara per la sua nuova avventura con la maglia della Roma. Dopo il via libera nella trattativa tra il club giallorosso e il Red Bull Lipsia (con il consenso del Galatasaray), il calciatore è infatti arrivato nella Capitale. Oggi Angelino affronterà gli esami medici di routine prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, come anticipato nei giorni precedenti, Angeliño si trasferisce in Italia con un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Pertanto, nelle prossime ore Daniele De Rossi avrà a disposizione il nuovo rinforzo sulla fascia sinistra, che rappresenta uno degli ultimi colpi del direttore sportivo Tiago Pinto prima di lasciare la società capitolina alla fine del mercato invernale, come annunciato all’inizio del 2024.