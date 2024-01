Del Genio: la squadra è allenata male, un dato in attacco che fa preoccupare

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della partita di Napoli-Lazio su Radio Kiss Kiss Napoli.

“II Napoli non segna non perché è sfortunato, ma perché non costruisce niente e manca proprio la didattica. 0.1 di xG e Mazzarri non deve minimizzare, perché non è solo oggi per le assenze ma sono 8 gare con Mazzarri senza gol e pure con la Salernitana sapete come abbiamo segnato. Non è che per la fase difensiva stiamo sempre li dietro non tirando più in porta. E la squadra non mi sento più di criticarla perché è stata allenata male”.