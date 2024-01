Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Napoli Centrale sulla partita di ieri tra Lazio e Napoli.

Ecco le parole del giornalista: “Napoli che a Roma non poteva fare tanto meglio, tante assenze e punto importante in chiave rincorsa Champions. Quello che discuto è la tattica sul mercato, vorrei capire chi sta gestendo le operazioni, dato che è stato fatto poco in zona difensiva e troppo in attacco”.