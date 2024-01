Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, ha parlato a Radio Marte.

Ecco le parole del tecnico: “Ieri ho cercato di colloquiare con Mazzarri per capire quale possa essere la sua idea di gioco. Credo che in questo momento fare di meglio in zona offensiva sia difficile a causa di molti indisponibili, in fase difensiva sta dando compattezza”.