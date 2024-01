Opta – Nelle ultime tre trasferte sono arrivate tre sconfitte a reti bianche: riscatto obbligatorio per il Napoli contro la Lazio

Il rullino di marcia del Napoli in trasferta inizia ad essere fortemente preoccupante.

I dati riportati dalle statistiche di Opta sono in tal senso emblematici. Gli azzurri hanno perso tutte e tre le ultime gare in trasferta senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Un bilancio profondamente negativo che dovrà essere ribaltato già stasera all’Olimpico contro la Lazio per tenere a bada proprio i biancocelesti in classifica e rientrare nella scia del quarto posto dopo l’ultima vittoria con la Salernitana.