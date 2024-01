Il Napoli ha acquistato Jesper Lindstrom in estate per una quota di circa 30 milioni di euro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il danese non ha espresso il suo valore da quando è arrivato a Napoli nonostante l’ampio tempo a disposizione per mettersi in luce. Una situazione che fa rilfettere anche il patron ADL della situazione attuale e di un investimento per ora non ha portato alcun giovamento alla causa azzurra.