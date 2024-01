Le assenze sono tantissime in casa Napoli ma Mazzarri dovrà contare sui presenti per incantare all’Olimpico.

Ne ha parlato stamane La Gazzetta dello Sport secondo cui il tecnico toscano dovrà ottenere il massimo dai suoi giocatori disponibili per tentare di ottenere il massimo. Servirà il massimo per provare a vincere ed imbrigliare la Lazio di Sarri che ha lo stesso obiettivo di uscire dalle mura amiche con tre punti che sarebbe oro per la lotta alla Champions.