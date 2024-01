CorSera- Osimhen, futuro in Premier. Il punto

“Ora penso al Napoli, ma già ho preso una decisione per la prossima estate”. Queste le parole di Victor Osimhen alla Cbs. Parole che hanno scatenato l’ira di tanti tifosi partenopei già irritati dalla stagione per niente esaltante del Napoli campione d’Italia. Il nigeriano è sicurissimo, non vuole restare ancora all’ombra del Vesuvio: è pronto per una nuova avventura. Non è un caso che Aurelio De Laurentiis, certamente non uno sprovveduto, si sia cautelato nella recente trattativa di rinnovo inserendo una clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Il futuro è in Premier, molto probabilmente al Chelsea. Lo scrive il Corriere della Sera.