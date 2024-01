Dalla Francia – Thiago Motta, sirene dalla Liga

Thiago Motta nel mirino di Joan Laporta. Lo fa sapere RMC Sport. L’emittente francese ha spiegato che, nel caso in cui ci dovesse essere l’addio di Xavi, il Barcellona potrebbe provare a portare il tecnico brasiliano naturalizzato italiano in Catalogna. Pare, infatti, che i blaugrana non stiano vivendo un momento molto brillante. Recentemente sono stati eliminati dalla coppa del Re perdendo 4-2 con l’Atletico Bilbao, lo stesso numero di gol sono stati subiti nella finale di Supercoppa con il Real Madrid. Il Barcellona, tra l’altro, giocherà gli ottavi di finale contro il Napoli in Champions League. E non è tutto: Thiago Motta è stato anche il candidato numero uno del post Spalletti a Napoli.