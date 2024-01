Secondo il giornalista sportivo Fabrizio Romano il Napoli è vicinissimo a chiudere per il difensore argentino classe 2000 Nehuén Pérez dell’Udinese.

“Nehuén Pérez rimane vicino al passaggio al Napoli, nessun cambiamento – accordo in atto con l’Udinese per 16 milioni di euro più 2 milioni di euro di aggiunte. I tempi saranno più lenti e l’accordo in atto con l’Udinese è ancora alla ricerca di un sostituto… e avrà bisogno di Nehuén contro l’Atalanta questo fine settimana.”