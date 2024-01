UFFICIALE – Zerbin va in prestito al Monza. L’annuncio delle società

Alessio Zerbin è ufficialmente un nuovo calciatore del Monza. L’esterno classe 1999, di proprietà del Napoli, si trasferisce in Brianza con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024. A renderlo noto è la società biancorossa con un post pubblicato attraverso i propri profili social. Inoltre, la Ssc Napoli, ha pubblicato un Tweet in cui rende altrettanto nota la cessione. “La SSC Napoli comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive di Alessio Zerbin all’AC Monza. In bocca al lupo Alessio, ci vediamo presto in campo!”