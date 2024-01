ADL si rifarà avanti per Conte: c’è un indizio molto chiaro

A meno di clamorosi ripensamenti di ADL su Mazzarri, il Napoli l’anno prossimo dovrà cercare un nuovo allenatore. Sportmediaset parla della possibilità di vedere Conte sulla panchina azzurra per la prossima stagione: “Ci ha già provato dopo l’esonero di Garcia, ma Conte non è un allenatore a cui piace subentrare e ha rispedito al mittente la proposta. Non è da escludere la possibilità che il Patron azzurro possa tornare alla carica a giugno. La presenza del tecnico in tribuna ad assistere a Torino-Napoli ha fatto aumentare il sospetto che la questione non sia finita, nonostante la suggestione Mourinho delle ultime settimane”.