Secondo quanto riporta sui propri profili social il giornalista Nicolò Schira, il Napoli starebbe seriamente pensando di escludere Zielinski per il resto della stagione. Ecco cosa scrive su X:

“In estate il polacco aveva detto no all’Al Ahli, che l’avrebbero pagato €25M agli azzurri. Da non escludere che da febbraio in poi finisca ai margini della rosa”.