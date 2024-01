Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sul nuovo acquisto del Napoli Traoré, un ex neroverde. Ecco cosa ne pensa:

“Sono stato un po’ sorpreso dal fatto che non sia riuscito a continuare l’avventura in Premier League, è stato un po’ sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Spero che a Napoli torni sui livelli di quando era a Sassuolo, ma mi dispiace non sia rimasto in Inghilterra”.