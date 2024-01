Modugno: “Zielinski ha dato disponibilità a Mazzarri, anche se bisogna capire la sua condizione psicofisica”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 da Castel Volturno delle ultime in vista della sfida con la Lazio del Napoli di Mazzarri. Queste le sue parole: “Da registrare sicuramente la disponibilità che molti giocatori stanno dando a Mazzarri: chi in pieno mercato come Ostigard, chi è ai margini della rosa come Demme, che addirittura potrebbe finire fuori dalla lista dei 25 della Serie A. E poi anche la disponibilità di Zielinski al tecnico, sul quale ci si va continuamente ad interrogare sulla sua condizione psico-fisica, considerando le pressioni e la situazioni contrattuale. Ma questi giocatori hanno dato grande disponibilità ad esserci contro la Lazio, vista l’emergenza. Oggi a Castel Volturno c’è stato De Laurentiis: l’attenzione ai particolari, all’organizzazione degli allenamenti, è un momento dove tutti stanno cercando di fare il massimo”.