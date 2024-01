L’Equipe ha riportato le prime parole di Ezequiel Lavezzi dal centro di psichiatria in cui è ricoverato da diverse settimane: “Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini, è difficile dirlo ma è così. Devo farlo per mio figlio”. In questa struttura il Pocho sarebbe tenuto in isolamento quasi totale, senza televisione e con la possibilità di usare il telefono solo poche ore giorno. Solo a pochi parenti è consentito fargli visita di tanto in tanto