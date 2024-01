Deloitte – Il Napoli rientra tra le top 20 società al mondo per ricavi, ecco quanto ha guadagnato e dove si trova in classifica

Lo Scudetto vinto a maggio 2023 e il percorso fatto nella passata stagione hanno reso il Napoli sempre più conosciuto come società a livello internazionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sui dati dati della 27esima Football Money League, lo studio condotto da Deloitte sui club con i maggiori ricavi nell’ultima annata. Il club di Aurelio De Laurentiis entra con prepotenza tra le 20 squadre per ricavi a livello globale nella stagione 2022-2023, diventando una delle tre new entry della classifica . Il Napoli con un +71% guadagna ben 267 milioni di euro e si attesta in 19esima posizione, davanti ad un altro club che come ingresso inedito chiude la classifica, ovvero, l’Olympique Marsiglia. Oltre agli azzurri in classifica ci sono altre 3 squadre italiane, con la prima in ordine che resta la Juventus, che con un guadagno dell’8% e 432 milioni di ricavi si trova undicesima. Alla tredicesima posizione invece troviamo il Milan, che fa un balzo in avanti di ben 3 lunghezze, guadagnando il +50% per un totale di 385 milioni. Poco prima dei partenopei invece c’è l’Inter, che si trova in quattordicesima posizione e con un +23% ha guadagnato 379 milioni di euro.