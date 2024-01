Secondo Sky Sport ci sono alcune novità di formazione per la sfida contro la Lazio, il Napoli che viene dalla recente sconfitta in finale di supercoppa contro Inter, mancheranno 9-10 giocatori tra infortuni, nazionali e squalificati. Ipotesi più probabile che Mazzarri decida di affidarsi a Ngonge dal 1 minuto oppure Lindstrom. Non ci sarà invece traore che reduce da una lunga assenza sul campo da gioco, ha iniziato un processo di riatletizazzione.