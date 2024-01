Adani esalta Lobotka: “Cambiano allenatori e sistemi ma lui è sempre lucido

Lele Adani, opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il suo profilo Instagram per la rubrica Parliamo di Futbol. In questa, ha esaltato Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, per la sua partita in Supercoppa Italiana. “Il Napoli ha fatto una grandissima partita ed è resistito anche in 10. Il giocatore simbolo è Lobotka se parliamo di collettivo. Cambiano le gestioni: Garcia, Spalletti prima e ora Mazzarri, cambia il sistema di gioco e i compagni, lui però è sempre lucido e riesce a fare sempre ciò che gli viene chiesto in tutte e due le fasi: offensiva quando deve costruire, difensiva quando deve distruggere e interrompere le manovre avversarie”.